İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü: Apartman sakinlerinin yüreği ağzına geldi onun kılı bile kıpırdamadı! Umurumda bile değil

"Balkonun çökmesi umurumda bile değil"





1976'dan bu yana apartmanda yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi.





Altan'ın, "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten" şeklindeki açıklamaları gülümsetti.