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İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü: Apartman sakinlerinin yüreği ağzına geldi onun kılı bile kıpırdamadı! Umurumda bile değil

17:38 - 28/08/2024 среда
Güncelleme: 17:41 - 28/08/2024 среда
IHA

İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü. Binada yaşayan bir şahıs, "Balkonun çökmesi umurumda bile değil" dedi.

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İstanbul'daki olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde herkesin uyuduğu saatlerde 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.

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Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda oturan 2 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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"Balkonun çökmesi umurumda bile değil"


1976'dan bu yana apartmanda yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi.


Altan'ın, "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten" şeklindeki açıklamaları gülümsetti.

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#İstanbul
#Kartal
#Balkon
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