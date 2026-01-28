İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yarın sabah başlıyor! Tam 19 ilçede 8 saat olmayacak: İşte ilçe ilçe o liste

BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayacak. Çalışmaların büyüklüğüne göre bazı mahalle ve sokaklarda kesinti süresinin 8 saate kadar uzaması öngörülüyor. Peki hangi mahalleler bu durumdan etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle o liste.