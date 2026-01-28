Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yarın sabah başlıyor! Tam 19 ilçede 8 saat olmayacak: İşte ilçe ilçe o liste

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yarın sabah başlıyor! Tam 19 ilçede 8 saat olmayacak: İşte ilçe ilçe o liste

17:0028/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 29 Ocak 2026 Perşembe günü için planlı kesinti programını yayımladı. Bakım çalışmaları nedeniyle 19 ilçeyi kapsayacak kesintilerin bazı bölgelerde 8 saati bulacağı bildirildi. İşte İstanbul'daki elektrik kesintisinden etkilenecek o ilçeler...

BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayacak. Çalışmaların büyüklüğüne göre bazı mahalle ve sokaklarda kesinti süresinin 8 saate kadar uzaması öngörülüyor. Peki hangi mahalleler bu durumdan etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle o liste.

#İstanbul
#elektrik kesintisi
#BEDAŞ
#elektrikler ne zaman gelecek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manchester City Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? City-Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Yayın bilgileri netleşti