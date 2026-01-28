İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yarın sabah başlıyor! Tam 19 ilçede 8 saat olmayacak: İşte ilçe ilçe o liste

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 29 Ocak 2026 Perşembe günü için planlı kesinti programını yayımladı. Bakım çalışmaları nedeniyle 19 ilçeyi kapsayacak kesintilerin bazı bölgelerde 8 saati bulacağı bildirildi. İşte İstanbul'daki elektrik kesintisinden etkilenecek o ilçeler...
BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayacak. Çalışmaların büyüklüğüne göre bazı mahalle ve sokaklarda kesinti süresinin 8 saate kadar uzaması öngörülüyor. Peki hangi mahalleler bu durumdan etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle o liste.