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İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildi

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildi

16:2628/02/2025, Cuma
DHA
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<p>Olay, dün Yakuplu Mahallesi Özal Caddesi'nde meydana geldi.</p>
Olay, dün Yakuplu Mahallesi Özal Caddesi'nde meydana geldi.

Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın yanında yapılan inşaat sırasında istinat duvarı çöktü. Ekiplerin incelemesinin ardından tahliye edilen bina mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın yanındaki inşaat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarı çöktü.

Toprak kayması nedeniyle binanın bahçesindeki kamelya yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından binadaki vatandaşların tahliye edilmesine ve apartmanın mühürlenmesine karar verildi.

#İstanbul
#Beylikdüzü
#Yıkım

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