İstanbul’da kar alarmı: Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı

İstanbul’da 15 ilçeye kar ve karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, mega kentte etkili olacak kar ve fırtına için peş peşe alarm verdi. Yurdun birçok ilinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken, fırtına ve sağanak yağış uyarıları da etkisini artırıyor.

1 /6 İstanbul dahil birçok il, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlı sistemin etkisi altında.

2 /6 İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar karşı vatandaşları uyardı.

3 /6 Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği belirtildi.

4 /6 İstanbul'da kar alarmı Açıklamada, "Çarşamba akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayan yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor" ifadesine yer verildi.



5 /6 Valilik, İstanbul’da etkili olan yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kenti terk etmesinin beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, rüzgarın bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat), yarın ise orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği belirtildi.