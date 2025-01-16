İstanbul'da sahte içkiden 3 kişi daha öldü

Açıklama yapan Ganisev Abdulhalikov, "Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti" diye konuştu.