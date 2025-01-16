Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da sahte içkiden 3 kişi daha öldü

İstanbul'da sahte içkiden 3 kişi daha öldü

11:1516/01/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
<p>İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada son 48 saatte sahte içki nedeniyle 66 kişinin hastaneye başvurduğu, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiği belirtildi.&nbsp;</p>
İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada son 48 saatte sahte içki nedeniyle 66 kişinin hastaneye başvurduğu, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul'da bugün de sahte içkiden 3 kişi hayatını kaybetti. Adli Tıptaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Dün gece fenalaşarak hastaneye götürülen 3 yabancı uyruklu kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybetti öğrenildi.

Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece Sahte içkiden ölen 3 kişinin Özbekistan uyruklu Zuhrettin İbragimov'un (35), Bogibek Karimov ve Ulubek Abdulleyav olduğu tespit edildi.

Bağcılar'da sahte içkiden zehirlenen Zuhrettin İbragimov'un yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi.

Açıklama yapan Ganisev Abdulhalikov, "Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti" diye konuştu.

Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen Bogibek Karimov da dün gece fenalaştı ve hastanede hayatını kaybetti. 

Karimov'un kardeşi de Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı.

Ulubek Abdulleyav ise Kartalda arkadaşları ile sahte içki içtikten sonra fenalaştı ve o da hastanede hayatını kaybetti.

#İstanbul
#Sahte İçki
#Adli Tıp Kurumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaş sordu TOKİ 580 bin 922 soruya çözüm üretti