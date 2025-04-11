Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.A. ile suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A. ve K.G'nin işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, B.A. ile A.S.D, E.K. ve H.E.A'nın "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit", K.G'nin ise "birden fazla kişiyle tehdit", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
"BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM"
Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum." dedi.
Katilleri ve onların yakınlarını da tanımadığını sözlerine ekleyen B.A., "Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.