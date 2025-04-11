Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı

Hakimlik, B.A. ile A.S.D, E.K. ve H.E.A'nın "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit", K.G'nin ise "birden fazla kişiyle tehdit", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.