Kalıcı barış için Türkiye'ye geliyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Enerjide üretime faizsiz destek
TPAO, 4 milyar dolarlık sukuk ihracı için yıl bitmeden uluslararası piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Dubai, Abu Dabi ve Londra’da toplam 15 trilyon dolarlık varlığı yöneten yatırımcılarla görüşmelerden güçlü talep işareti geldi. Sukuk gelirleri, stratejik enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak. İhraç tamamlanınca, yerli petrol ve doğal gaz çıkarılmasına katkıda bulunacak.
Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. kuruluş yıl dönümü programında “enflasyonla mücadele” mesajı verdi: “Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde katetmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz. Ama bu yolu sabırla yürüyecek güç de irade de bizde hamdolsun mevcut.”
İspanya'ya kafa tuttuk
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nun son maçında deplasmanda lider İspanya ile berabere kaldı. Elemelerde gol bile yemeyen rakibi karşısında maçın başında geriye düşen ancak Deniz Gül ve Salih Özcan ile öne geçen millilerimiz şanssız bir golle beraberliğe razı oldu. İspanya lider, Türkiye 2. olarak grubu bitirdi.