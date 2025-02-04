Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kar geliyor: Sibirya soğukları yurda giriş yaptı

Kar geliyor: Sibirya soğukları yurda giriş yaptı

08:054/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Hava sıcaklığı yurt genelinde bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Sıcaklıklar, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında olacak. Ankara ve İstanbul’da bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

Sıcaklık, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında olacak. Türkiye, yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 6-12 derece düşecek


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz" diye konuştu.


Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

3 büyükşehirde hava durumu


Macit, İstanbul'da yağışlı havanın bugün süreceğini açıkladı.


Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek" şeklinde konuştu.

Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.


Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de bugün etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8-9 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.


Ankara : 3 / 0

İstanbul : 5 / 2

İzmir : 9 / 4

Konya : 3 / 0

Kocaeli : 5 / 3

Bolu : 0 / -2

Samsun : 6 / 5

Trabzon : 6 / 4

Tokat : 1 / -1

Erzurum : -2 / -12

Eskişehir : -1 / -2

Afyonkarahisar : -1 / -4

Balıkesir : 4 / 1

Sivas : -1 / -4

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Kar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ege'deki depremler mesaj veriyor: Bölgede volkanik hareketlilik başladı! Santorini Yanardağı patlarsa ne olur Türkiye etkilenir mi?