Kar geliyor: Sibirya soğukları yurda giriş yaptı

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.





Ankara : 3 / 0

İstanbul : 5 / 2

İzmir : 9 / 4