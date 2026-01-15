Yeni Şafak
Kar kalınlığı 2 metreyi aştı: Köylüler kürekler ile yol açarak evlerine gidiyor

12:4415/01/2026, Perşembe
DHA
Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Köylüler, kürekler ile yol açarak evlerine gidiyor.

Hakkari genelinde kardan dolayı 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kente 55 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Boybeyi köyü adeta kara gömüldü. 2 bin 44 rakımlı köyde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Köylüler, 1 kişinin geçeceği şekilde kürekler ile yolu açarak ulaşım sağlıyor.

Köy sakinleri, ilk kez bu kadar kar yağdığını, evlerin çatılarında biriken karı temizlemekte zorlandıklarını ve evlerine gitmek için küreklerle yol açıp, ulaşım sağladıklarını söyledi. 

