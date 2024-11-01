Kartal Belediyesi işçilerin taleplerini vermeyince işçiler greve gitti: Sokaklar çöp yuvasına döndü

Mahalle sakini Emre Bulu da "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.







