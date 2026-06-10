Kastamonu’da dolu yağışı hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

"Öğretmenler de dışarı çıkamadı"





İlçe sakinlerinden Kadir Baş, "Okul bahçesi su ile doldu. Yarım metre su vardır. Yağış yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış ile birlikte dolu da yağdı. Benim evin önü şu anda bembeyaz. Öğrenciler gitmişti ama okulda öğretmenler vardı, onlar da mahsur kaldı, çıkamadılar" dedi.