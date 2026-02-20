Yeni Şafak
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sahilde hasara yol açtı

19:0320/02/2026, Cuma
AA
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına, sahil kesiminde hasara neden oldu.

Kuzeybatıdan esen, saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan 5 metrelik dalgalar, İsmetpaşa Caddesi'ne taştı.



Dalgaların yola taşıdığı taş ve molozlar nedeniyle caddenin bir şeridi ulaşıma kapatılırken, trafik diğer şeritten kontrollü sağlandı.



Dalgalar ve taşıdığı taş ile molozlar nedeniyle caddede bulunan bazı elektrik direkleri yıkıldı, cadde kenarındaki kaldırımlarda ve istinat duvarlarında çökme meydana geldi.



Karayolları ekipleri, taş ve molozların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.



#Kastamonu
#İnebolu
#Fırtına
