Kızı için hayata tutunan anne yaşam savaşını kazandı

'Takibi ömür boyu sürecek'

Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Örgün Güneş, kalın bağırsak, rektum kanserlerini, hastalığın evresine bakarak çeşitli yöntemlerle tedavi ettiklerini açıkladı. Cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavisi olarak bilinen radyoterapinin bu yöntemler arasında olduğunu ifade eden Doç. Dr. Güneş "Meryem Hanım rektum tümörü tanısı ile bize başvurdu. Evrelemesini yaptık. Tanı aldıktan sonra filmler çektik. Bunun sonucuna göre önce ışın tedavisi ile başladık. Bekleme süresinden sonra kapalı laparoskopik bir rektum tümör ameliyatı yaptık. Daha sonra kemoterapisi devam etti. Şimdi bütün tedavileri bitti ve takip devam ediyor" dedi. Erken tanının tedavinin başarısındaki en önemli etken olduğunu ifade eden Örgün Güneş, kolorektal kanserlerin genellikle erken evrede çok bulgu vermediğini belirtip "Tarama programlarında hiçbir şikayeti olmayan bile hastaları saptayabiliyoruz. Meryem Hanım'ın da takibi ömür boyu sürecek. Ameliyattan sonra kısa aralıklarlaydı, yıllar geçtikçe aralık uzuyor" diye konuştu.