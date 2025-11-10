Yeni Şafak
Kocaeli’de karaya oturan gemide yük tahliyesi başladı

13:1110/11/2025, Pazartesi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan gemideki yükleri boşaltma çalışması başlatıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında karaya oturan, Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalarına başlanamamasında, onarım hazırlıkları, olumsuz hava koşulları ve operasyonun yol haritasının belirlenmesi süreci etkili oldu.

Geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınırken, gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliyesine başlandı.

Bu kapsamda bölgeye gelen "SEMA 1" adlı geminin üzerindeki vinç yardımıyla alınan yükler, limana götürülmek üzere başka gemilere sevk ediliyor.

Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak yük boşaltma çalışması sürdürülecek.

Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.

