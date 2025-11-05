Yeni Şafak
Komisyon İmralı'ya gitmesin

Komisyon İmralı'ya gitmesin

04:005/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Ekimde ihracat rekoru

Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 24 milyar dolarla en yüksek ekim ayı rakamına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 12 aylık ihracatın 270,2 milyar dolara çıktığını ve yeni bir rekora daha imza attıklarını söyledi. Bolat, yıl başından bu yana mal ihracatının net 8,4 milyar dolar arttığını belirtti.


Komisyon İmralı'ya gitmesin

“Terörsüz Türkiye” sürecini yürüten Meclis komisyonunun İmralı’ya gideceği haberleri kamuoyundan tepki çekti. Areda Survey’in yaptığı ankete göre vatandaşların yüzde 76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı. Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var.


Bu fırsat kaçmaz

Şampiyonlar Ligi’nde başarı için tüm zamanların en pahalı kadrosunu kuran Galatasaray, bugün Hollanda’da kritik bir maça çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 0 puanla son sıradaki Ajax’ı yenerse 9 puana ulaşıp, ilk 24’ü garantileme yolunda büyük bir adım atacak.

