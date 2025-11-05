Komisyon İmralı'ya gitmesin

Ekimde ihracat rekoru

Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 24 milyar dolarla en yüksek ekim ayı rakamına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 12 aylık ihracatın 270,2 milyar dolara çıktığını ve yeni bir rekora daha imza attıklarını söyledi. Bolat, yıl başından bu yana mal ihracatının net 8,4 milyar dolar arttığını belirtti.



