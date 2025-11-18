Yeni Şafak
Korku dolu anlar: Yılanın boğazladığı kartalı kurtardı

10:3418/11/2025, Salı
IHA
Hatay’da yılan ve kartalın yaşam savaşı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların yardımıyla yılanın elinden kurtulan kartal, uçarak doğal yaşam alanına döndü.

Altınözü ilçesi Kozkalesi Mahallesi’nde yılan ve kartalın birbirlerine saldırdığı yaşam mücadelesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kartalın pençesiyle zarar verdiği yılan, kartalı boğazlayarak hareketsiz hale getirdi.

Yoldan geçen vatandaşlar, yaşam savaşı veren yılan ve kartalı fark ettiler. Vatandaş; yılan ve kartala vatandaşlar ellerindeki sopayla müdahale etti.

Vatandaşların yardımıyla yılanın elinden kurtulan kartal, uçarak bölgeden uzaklaştı. Müdahale esnasında korku yaşayan vatandaşların o anlarıysa kameraya yansıdı.

