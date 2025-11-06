Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için proje geliştirdi: 11 yaşındaki dahi Türk’e ABD üniversitesinden davet geldi

"Oğlumla gurur duyuyorum"





Baba Ercüment Keçik de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bir baba olarak her zaman çocuklarımın arkasındayım. Ümit, birçok uluslararası olimpiyata katıldı ve dereceler elde etti. İmkanım olursa onu NASA’daki brifinge göndermeyi çok isterim. Bu, onun için büyük bir fırsat olacak" diye konuştu.