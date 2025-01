Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü nefes kesti

İstikrarsızlığın ve belirsizliğin had safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçildiğini ifade eden Bakan Güler, “Mevcut güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler ise Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekâta hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü artırarak devam ettirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, personelimizi muharebe şartlarına en uygun şekilde eğitmek, ordumuzun caydırıcılığını daha da yükseltmek için tatbikatlarımıza büyük önem vermekteyiz” ifadelerini kullandı.





Bu tatbikatlar sayesinde personelin teorik bilgilerinin sahada uygulandığını belirten Yaşar Güler, tatbikatın silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yeteneklerini geliştirdiğini, yakın koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edebilme kabiliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, “Siz, kıymetli silah arkadaşlarımın da askerî eğitimin zirvesi olan tatbikatları; mesleki deneyimlerinizi geliştirmeniz ve ekip ruhunuzu pekiştirmeniz açısından bir fırsat olarak görüp en iyi şekilde değerlendirmenizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.