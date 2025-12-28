Yeni Şafak
Muş’ta 10 köy ve 24 mezra karanlıkta kaldı

23:5128/12/2025, Pazar
IHA
Muş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle VEDAŞ’a ait elektrik hatları hasar gördü. Üçevler bölgesinde bulunan 10 köy ve 24 mezraya iki gündür elektrik verilemiyor.

Muş’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ’ye (VEDAŞ) ait enerji hatlarında meydana gelen hasar, birçok yerleşim yerini elektriksiz bıraktı. Merkeze bağlı Üçevler bölgesinde bulunan 10 köy ve 24 mezrada iki gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. 

 Elektriklerin kesilmesiyle birlikte karanlıkta kalan köylüler, günlük ihtiyaçlarını eski usul yöntemlerle karşılamaya çalışıyor. Vatandaşlar, evlerini aydınlatmak için mum ve lüks lambası kullanıyor. Soğuk hava şartlarıyla mücadele eden köylüler, kesintinin bir an önce giderilmesini istiyor.

Elektrik kesintisinin ikinci gününe girmesine rağmen sorunun henüz çözülememesi, bölge halkının tepkisine neden oldu. Köylüler, her kış benzer sorunların yaşandığını belirterek VEDAŞ’ın altyapı ve önleyici tedbirler konusunda yetersiz kaldığını ifade etti.

Üçevler köyünde ikamet eden Bedri Özdemir, olumsuz hava şartlarına rağmen arızalara daha hızlı müdahale edilmesini ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ederek, "10 köy 24 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde 2 gündür elektriğimiz yok. Biz de eski usul mum ve lüks yakarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" dedi.

