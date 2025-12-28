Muş’ta 10 köy ve 24 mezra karanlıkta kaldı

Üçevler köyünde ikamet eden Bedri Özdemir, olumsuz hava şartlarına rağmen arızalara daha hızlı müdahale edilmesini ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ederek, "10 köy 24 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde 2 gündür elektriğimiz yok. Biz de eski usul mum ve lüks yakarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" dedi.