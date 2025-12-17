Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Muş’ta köy yolunda mahsur kalan yedi kişi kurtarıldı

Muş’ta köy yolunda mahsur kalan yedi kişi kurtarıldı

00:3917/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Muş’ta yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan Derecik-Üçevler Grup köy yolunda, iki araçta mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımı olumsuz etkiledi. 10 köy ile 20 mezraya ulaşımın sağlandığı Derecik-Üçevler Grup köy yolu Turna Dağı mevkisinde yolun kapanması sonucu iki araç içerisinde bulunan 7 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar ve tipi altında sürdürülen çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü. İl Özel idaresinde görevli iş makinesi operatörü Serhat Ekici ve Yakup Kandemir’in yoğun çabasıyla mahsur kalan araçlara ulaşılarak vatandaşlar güvenli alana alındı. 

Kurtarılan 7 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar kendi araçlarıyla Muş merkeze döndü. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede benzer olumsuzlukların yaşanmaması için yol açma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü.

Mahsur kalan vatandaşlardan Muhammed Yiğit, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle burada mahsur kaldık. İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldık. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.


#Muş
#Kar yağışı
#Fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor