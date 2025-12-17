Muş’ta köy yolunda mahsur kalan yedi kişi kurtarıldı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımı olumsuz etkiledi. 10 köy ile 20 mezraya ulaşımın sağlandığı Derecik-Üçevler Grup köy yolu Turna Dağı mevkisinde yolun kapanması sonucu iki araç içerisinde bulunan 7 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.