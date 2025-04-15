Nemrut Dağı'nda yaralanan Fransız turist ekiplerce kurtarıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nda düşen yabancı turisti güvenli alana getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:





"Yabancı misafirimiz düşerek ayağından yaralandı. Bizler de o sırada bölgedeydik, misafirimiz yürüyemeyince 5 kişiden oluşan ekibimizle kollarına girip aşağıya kadar getirdik ve daha sonra makam aracımızla Cendere Köprüsü'nde bekleyen ambulansa aldık."