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Nemrut Dağı'nda yaralanan Fransız turist ekiplerce kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda yaralanan Fransız turist ekiplerce kurtarıldı

21:3415/04/2025, Salı
AA
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na çıkan ve yoğun kar yağışı ile tipi nedeniyle düşerek yaralanan Fransız turist, bölgede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devasa heykelleri ve tümülüsü görmek için Nemrut Dağı'na çıkan Patrick Jassem (72), zirveye yakın noktada kar ve tipi nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü.


Ayağından hafif yaralanan turist, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi.

Bu sırada bölgede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, görüş mesafesinin yer yer düştüğü alanda yaralı turistin kollarına girip güvenli şekilde yürüyüş yoluna indirdi.


Fransız turist, müdürün makam aracıyla Cendere Köprüsü'ne kadar getirilerek burada bekleyen ambulansa teslim edildi. Jassem, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nda düşen yabancı turisti güvenli alana getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:


"Yabancı misafirimiz düşerek ayağından yaralandı. Bizler de o sırada bölgedeydik, misafirimiz yürüyemeyince 5 kişiden oluşan ekibimizle kollarına girip aşağıya kadar getirdik ve daha sonra makam aracımızla Cendere Köprüsü'nde bekleyen ambulansa aldık."

Yelken, Nemrut Dağı'nda zaman zaman kar yağışı ve tipi olduğunu ifade ederek, ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Nemrut Dağı
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#Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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