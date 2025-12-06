Yeni Şafak
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

00:166/12/2025, Cumartesi
IHA
Mersin’in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. R.Y.(31) yönetimindeki 33 TK 842 plakalı otomobil ile Y.Ç. (18) idaresindeki 33 AON 932 plakalı motosiklet çarpıştı. 

Kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


