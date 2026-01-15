Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Park halindeki otomobil ve cip alev alev yandı

Park halindeki otomobil ve cip alev alev yandı

23:3415/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki otomobil ile cipin birinde çıkan ve diğerine sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil ve cipin birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer araca sıçradı.

 Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil ve cipte hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

#Kocaeli
#Otomobil
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav başvurularında son gün ne zaman? 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimi