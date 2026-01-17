Sadece İstanbul'un değil Türkiye’nin en büyüğü olacak! 1 milyon metrekare alanda hizmet verecek dev sağlık üssü havadan görüntülendi

İstanbul’un değil, Türkiye’nin en büyüğü olacak





Genel hastane, kadın doğum ve çocuk, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi (KVC), fizik tedavi, psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 ayrı hastaneden oluşacak sağlık kampüsü, bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak. Tamamlandığında sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olması beklenen Sancaktepe Şehir Hastanesi, ileri teknoloji altyapısı ve yüksek yatak kapasitesiyle dikkat çekiyor.