Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposunda yangın: Ormana da sıçradı

12 ARAÇ VE 40 PERSONELLE MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarını takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söğütlü, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan orman işletme deposunda çıkan yangına 12 araç ve 40 personelle İtfaiye ekiplerimiz müdahale gerçekleştiriyor. Olay yerinde ekiplerimizden bizzat bilgi aldım. Hemşehrilerimizi havaların ısınması ile artan yangınlara karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.