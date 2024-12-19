Samsun'da hasat başladı, renkli karnabahara talep yağıyor: Turuncusu 75 günde, mor olanı ise 85 günde yetişiyor

"Artık ıslah sadece tat ve verimle alakalı değil. Tüketicilerimizin o kadar farklı talepleri var ki bu sadece burada da değil. Dünyada da böyle. Şimdi ıslahçılara ben hep şunu diyorum. Özellikle tohum ve fide ıslahçılarına. Sadece bir verimdeki artış veya bir hastalığın önlenmesi değil. Tüketici artık o kadar seçici olmaya başladı ki sunumda başka bir rengi isteyebiliyor...