Sancaktepe’de park halindeki otomobil alev alev yandı

22:3520/05/2026, Çarşamba
Sancaktepe'de park halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahale sırasında araçta meydana gelen patlamalar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi Güleryüz Caddesi'nde bulunan bir binanın açık otoparkında meydana geldi. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, müdahale sırasında araçta patlamalar meydana geldi.

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

