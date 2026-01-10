Yeni Şafak
Şanlıurfa'da facia: Bir evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu, üç kişi öldü, dört kişi yaralandı

20:5410/01/2026, Cumartesi
DHA
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi’nde mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonucu Suriye uyruklu Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho öldü, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Suriyeli aile evde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından de evde yangın çıktı. 

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

 Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



