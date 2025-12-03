Şara'ya DEAŞ'la suikast tehdidi

Komisyon yapısı değişirse konuşuruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan sendikalara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz” dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise “Komisyonun yapısı değişsin, biz de oturup konuşalım” cevabını verdi.



