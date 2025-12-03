Yeni Şafak
Şara'ya DEAŞ'la suikast tehdidi

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Komisyon yapısı değişirse konuşuruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan sendikalara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz” dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise “Komisyonun yapısı değişsin, biz de oturup konuşalım” cevabını verdi.


Terör devleti İsrail'den Şara'ya DEAŞ'la suikast tehdidi

Suriye’nin güneybatısındaki Tampon Bölge’de ihlallerini artıran İsrail, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik suikast imasında bulundu. Şara’ya “Dikkatli ol!” tehdidi savuran terör devleti, aparat olarak da daha önce Gazze’de de kullandığı terör örgütü DEAŞ’ı işaret etti.


Kaybetmeyi unuttu

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile birlikte adeta yenilgiyi unuttu. Alman teknik adam, 14 karşılaşmada 9 galibiyet 5 beraberlik alırken, sezon başındaki şüpheleri de tersine çevirerek güven kazandı.

