Sarıyer’de kolonlarında çatlaklar oluşan iş yeri tedbir amaçlı boşaltıldı

07:2717/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
AA
Sarıyer'de, zemininde meydana gelen kayma nedeniyle 2 katlı binanın üst katında çatlama oluştu. Bina, arkasında bulunan gecekondunun çatısına yaslandı.

Sarıyer'deki olay, saat 01.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak hizasında yer alan ve pet shop olarak kullanılan 2 katlı binanın zemininde, henüz bilinmeyen bir nedenle kayma oluştu.


Zemin kaynaklı kaymaya bağlı olarak üst katta çatlaklar meydana gelirken, bina arka tarafa doğru kayarak bitişiğinde bulunan gecekondunun çatısına yaslandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kayma nedeniyle pet shopun camlarının kırıldığı görüldü. 


Ekipler tarafından binada inceleme yapılarak, yapıdan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Olay sırasında her iki yapının da boş olduğu belirtildi. Zemininde kayma oluşan dükkana giriş çıkış kapatıldı.

