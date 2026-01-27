SDG tüm çocuklara işkence etti

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Fahiş fiyatın cezası 1,8 milyon lira
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelindeki denetimlerde perakende sektörü, gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller yapıldı. Fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için ürün başına 3 bin 973 lira, fahiş fiyat tespit edilen ürünler için ise 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulandı.
SDG tüm çocuklara işkence yaptı
Terör örgütü SDG/YPG’nin Rakka’daki Aktan Hapishanesi’nde alıkoyduğu 126 çocuk daha, dün serbest kaldı. Böylece özgürlüğüne kavuşanların sayısı 252 oldu. O çocuklardan biri olan Muhammed Şahin Cundiyye, Yeni Şafak’a YPG’lilerin çocukları el ve ayaklarından tavana astığını, elektrik verdiğini ve ıslatıp sopayla saatlerce dövdüğünü anlattı.
Kartal'a Eyüp freni
Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder ile ağları havalandırsa da Umut Bozok ve penaltıdan Emre Akbaba'ya engel olamadı. Ligdeki son 2 maçını kazanan Kartal, bu sefer 2 puan bırakırken; resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisi ise 10 maça çıktı.