SDG tüm çocuklara işkence etti

Fahiş fiyatın cezası 1,8 milyon lira

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelindeki denetimlerde perakende sektörü, gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller yapıldı. Fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için ürün başına 3 bin 973 lira, fahiş fiyat tespit edilen ürünler için ise 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulandı.