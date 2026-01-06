SDG/PKK projesi İsrail'e çalışıyor

SDG projesini İsrail devraldı

ABD’nin uzun yıllar terör örgütü YPG/SDG eliyle Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği “terör koridoru” projesini İsrail devraldı. İsrail hem Suriye’yi bölmek hem Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmak için SDG’yi aparat olarak kullanmaya başladı. SDG bu nedenle 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Netanyahu’ya güvenerek kendini feshetmedi.