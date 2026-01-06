Yeni Şafak
SDG/PKK projesi İsrail'e çalışıyor

6/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Memur ve emekli zamları netleşti

Enflasyon aralıkta aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19 olurken, memur ve memur emeklileri de enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18,60 zam almaya hak kazandı.

SDG projesini İsrail devraldı

ABD’nin uzun yıllar terör örgütü YPG/SDG eliyle Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği “terör koridoru” projesini İsrail devraldı. İsrail hem Suriye’yi bölmek hem Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmak için SDG’yi aparat olarak kullanmaya başladı. SDG bu nedenle 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Netanyahu’ya güvenerek kendini feshetmedi.

Galatasaray finalde

Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep’te oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final maçını sarı-kırmızılılar kazandı. Aslan, Cumartesi günü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde Fenerbahçe – Samsunspor maçının galibiyle karşılaşacak. G.Saray’ı finale taşıyan goller Barış, Eren, Yunus ve İcardi'den geldi.

