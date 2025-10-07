Şehidin hayrına yapılan çeşmeye büyük saygısızlık, üçüncü defa tahrip edildi: Yaramızı deşiyorlar

"Böyle her sene yapılıyor, yaramızı deşiyorlar"





Şehidin babası Yasin Karaca, "Bu çeşmeyi ilk yaptırdığımızda 1 yıl falan hiçbir şey olmadı. Sonra talihsiz bir olay oldu. Şehidimizin resmini kazıyıp aldılar, bayrağın üzerini çizdiler. Biz tekrar yaptırdık. Burada sağ olsun, Eskişehir Valiliğimiz ve Jandarma Alay Komutanımız Erhan Paşa çok duyarlı davrandılar. Bir şehit babası, Türk vatandaşı olarak maalesef ki böyle bir olay gerçekleştiği için çok üzüldüm. Bu 3’üncü sefer olacak. Geçen sene yapıldı, evvelsi sene yine yapıldı. Böyle her sene yapılıyor. Kimseyle şahsi bir husumetimiz yok. Bu kişi vatanını, milletini sevmeyen birisi. Bu insanlarla aynı havayı solumaktan çok üzüntü duyuyoruz ama maalesef ki ülkemizde böyle kişiler de çıkabiliyor. Yaramızı deşiyorlar" dedi.



