Semazenbaşı Kerem Holat'tan tepki: Kafe restoran gibi yerlerde sema edilmesini tasvip etmiyoruz

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi semazenbaşı Kerem Holat, semanın, bir nafile ibadet şekli olduğunu söyledi. Holat, “Sema, kulun Rabb’ine olan aşkıyla vecde gelerek kendi içerisinde duyduğu iç sesini dışarıya vurarak, cezbeyle kendi etrafında dönerek gerçekleştirdiği bir nafile ibadet şeklidir. Bu büyük bir nafile ibadettir. Bunu herkes yapacak diye bir şey yok. Hazreti Mevlana da İslam’ın emrettiği esasları yerine getirmeyen kişilerin sema etmesinin sadece bir gösteriden ibaret olacağını, bu kişilerin sema etmesinin de mekruh olduğunu, ancak aşk ehlinin yolda olan kişilere mübah olduğunu bizzat kendisi belirtiyor” diye konuştu.







