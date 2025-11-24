Yeni Şafak
Sıfırın altında 7 dereceyi gördü: Bir şehir adeta dondu

13:0424/11/2025, Pazartesi
IHA
Ardahan, soğuk hava dalgası nedeniyle adeta buz tuttu. Kura Nehri tamamen donarken, hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 7, nehir kenarında ise eksi 13 dereceye kadar geriledi. Bir köy sakini, bölgedeki sert iklimi “6 ay kış, 6 ay yaz” diyerek yaşadıkları doğa olayını anlattı.

Yurdun doğusunu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, buzlanmayı da beraberinde getirdi.

Ardahan’da etkili olan soğukların ardından Kura Nehri’nin yüzeyi, buz tuttu.

Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13, kent merkezinde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, buzla kaplandı.

Kura nehri kışın habercisi

Kura Nehri’nde yüzeyin hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte donmaya başladığını söyleyen Efsal Kurban doğa olayını anlattı.


Efsal Kurban, "Ardahan’da kışın hava şartları çok kötü geçiyor. Şu anda Kura nehrinin yüzeyi hemen hemen dondu. Burası kış memleketi, 6 ay kış, 6 ay yaz. Zaten bu yıl yaz görmedik ve kışa da rast geldik’’ dedi.

