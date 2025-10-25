Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

16:5325/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Antalya Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Denizli Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ören yeri çevresi ve travertenler üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.

Kocaçukur ve Pamukkale travertenlerini dolduran binlerce kişi uçuşları ilgiyle izledi.

Ören yerinden gösteri uçuşunu izlemek isteyenler antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler de uçuşları takip etti.

#Denizli
#Pamukkale
#SOLOTURK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ YASASI İNDİRİM SON AÇIKLAMALAR: ÖTV indirimi hurda teşviki yasası Meclis'ten geçti mi? 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı 12 Araç Listesi