Sömestr tatili uzayacak mı? Meteoroloji uyardı: İşte 2 Şubat'ta kar beklenen iller

Sömestr tatili uzayacak mı? Meteoroloji uyardı: İşte 2 Şubat'ta kar beklenen iller

12:1728/01/2026, Çarşamba
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ders başı yapmaya hazırlanırken, meteorolojiden planları değiştirebilecek kritik bir uyarı geldi. Okulların açılacağı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, yurdu etkisi altına alması beklenen yeni soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle 'Bazı illerde ara tatil (sömestr) uzayacak mı?' sorusu gündeme oturdu. İşte meteorolojik veriler ışığında okulların tatil olma ihtimali bulunan iller ve son durum...

Yarıyıl tatili bitiyor ancak kış geri dönüyor. 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak milyonlarca öğrenciyi, okul yolunda kar sürprizi karşılayabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, okulların açılacağı gün Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı bölgelerde valiliklerin tatil kararı alıp almayacağı ise merak konusu.

OKUL DÖNÜŞÜ KAR ENGELİ


Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapmaya hazırlanırken, meteorolojiden kritik uyarılar geldi. Hafta sonu yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası, tatil dönüşü planlarını etkileyebilir.

Normal takvime göre ara tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre;


1 Şubat Pazar: Trakya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı başlayacak.


2 Şubat Pazartesi (Okulların Açılışı): Kar yağışı etki alanını genişleterek Marmara'nın geneline ve Anadolu'ya yayılacak.


Bu durum, pazartesi günü birçok ilde okulların yeniden "kar tatili" edilme ihtimalini gündeme getirdi.

Meteoroloji raporlarına göre, okulların açılacağı ilk gün yoğun kar yağışı riski taşıyan iller şunlardır:


Ağrı

Ardahan

Batman

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kars

Kayseri

Kırklareli

Malatya

Mardin

Muş

Sivas

Tekirdağ

Tunceli

Van


İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?


Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yeni haftanın ilk gününde İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını açıklamıştı. İstanbul’da da geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi bazı ilçelerde okullar tatil olabilir.


Meteorolojik beklentilere göre; Marmara Bölgesi’nde pazartesi etkili olacak soğuk hava salı günü ise yerini güneşli bir havaya terk edecek.


