Sömestr tatili uzayacak mı? Meteoroloji uyardı: İşte 2 Şubat'ta kar beklenen iller

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?





Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yeni haftanın ilk gününde İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını açıklamıştı. İstanbul’da da geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi bazı ilçelerde okullar tatil olabilir.





Meteorolojik beklentilere göre; Marmara Bölgesi’nde pazartesi etkili olacak soğuk hava salı günü ise yerini güneşli bir havaya terk edecek.



