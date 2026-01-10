Yeni Şafak
Sultangazi'de mobilyacılar sitesindeki yangın söndürüldü

22:4810/01/2026, Cumartesi
DHA
Sultangazi'de bulunan Gamas Mobilyacılar Sitesi'nde katı atık bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki tek katlı katı atık bölümünde çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

Ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın sırasında katı atık bölümünde hasar meydana geldi.

