Tatil bitti trafik başladı: İstanbullular haftanın ilk iş gününde zor anlar yaşadı

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.

1 / 4 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler geri döndü. Dün başlayan yoğunluk bu sabah da devam etti.

2 / 4 İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.



3 / 4 İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü.

