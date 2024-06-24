Tatil bitti trafik başladı: İstanbullular haftanın ilk iş gününde zor anlar yaşadı

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler geri döndü. Dün başlayan yoğunluk bu sabah da devam etti.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü.
Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.