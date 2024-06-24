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Tatil bitti trafik başladı: İstanbullular haftanın ilk iş gününde zor anlar yaşadı

08:56 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.

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 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler geri döndü. Dün başlayan yoğunluk bu sabah da devam etti.

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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.


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İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü.


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Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi. 

#İstanbul
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