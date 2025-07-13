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Tatile gitmeden önce dikkat: Konaklama kabusa dönerse iade hakkınız var

Tatile gitmeden önce dikkat: Konaklama kabusa dönerse iade hakkınız var

13:0813/07/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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Antalya’daki bir otelde konaklarken kötü kokudan rahatsız olan bir tüketicinin başvurusu, tatilcilerin dikkatini çekecek türden bir kararla sonuçlandı. Tüketici Hakem Heyeti, otelin hijyen koşullarıyla ilgili yapılan şikâyeti inceleyerek önemli bir iadeye hükmetti. Üstelik karar, bundan sonraki benzer başvurular için de emsal niteliği taşıyor.

Tatil sırasında hijyen sorunları yaşayan bir vatandaşın başvurusu, Tüketici Hakem Heyeti'nden dikkat çekici bir karşılık buldu. Otele dair "koku" şikâyeti için iade kararı verilmesi, bu alanda alınan ilk karar olarak kayda geçerkene bu karar benzer mağduriyetler için yol gösterici olacak.

Otele girince pişman oldu


Giresun’da yaşayan Doğan Bayrak, 16 Ağustos 2024 tarihinde Antalya’da ailesiyle tatil yapmak üzere bir acente aracılığıyla rezervasyon yaptırdı. Tatilin başlamasıyla birlikte otelin hijyenik olmadığını ve yoğun bir lağım kokusunun hissedildiğini fark eden Bayrak, konaklamayı iptal etmek ve ücretinin iadesini talep etmek üzere acenteyle iletişime geçti. Ancak, acente tarafından olumsuz yanıt aldı.

Tüketici Hakem Heyeti devreye girdi


Acenteden olumlu dönüş alamayan Bayrak, çareyi Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmakta buldu. Heyet, yaptığı incelemede otelde kanalizasyon arızası yaşandığını, kokunun süresinin tespit edilemediğini ve kısa süreli de olsa bu durumun konaklama deneyimini olumsuz etkileyebileceğini değerlendirdi.

İade oranı belirlendi: Yüzde 50


Heyetin verdiği kararda, kokunun hangi alanlarda hissedildiğinin net olmaması ve rezervasyon iptaliyle otelin yeni müşteri bulamama ihtimali dikkate alındı. Tüm bedelin iadesinin hakkaniyetli olmayacağına kanaat getirilerek, 9 bin 560 TL olan tatil bedelinin yarısı olan 4 bin 780 TL'nin iade edilmesine hükmedildi.

 “Fotoğraflar farklı, gerçekler bambaşka”


Bayrak, tatilin ardından yaptığı açıklamada, rezervasyon sonrası Gazipaşa’da başka bir otel için konaklama ayarladığını ancak orada da benzer olumsuzluklarla karşılaştığını anlattı. Otelin temizlik ve koku açısından beklentilerin çok altında olduğunu ifade eden Bayrak, "Fotoğraflarda farklı görünüyor, ama gidince her şey değişiyor. İptal istedim, ama ‘iade olmaz’ dediler" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

 “Pis koku” kararı emsal niteliğinde


Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, alınan kararın bu alanda bir ilk olduğunu belirterek, “Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar. Yani otelin pis koku ile rahatsız etmesinden dolayı yapılan ilk şikayet ve bu, bundan sonra yapılacak şikayetler için de emsal bir karardır. Bu karar bütün hakem heyetleri için de geçerlidir. Tatili nerede yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, bulunduğunuz il ya da ilçedeki hakem heyetine gittiğinizde hakkınızı alabilirsiniz.” dedi.


Şahin ayrıca, tüketicinin kaliteli hizmet talebinin gelişmişliğin göstergesi olduğunu vurgulayarak, tüm tatilcileri benzer durumlarda haklarını aramaya çağırdı.

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