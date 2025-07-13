“Pis koku” kararı emsal niteliğinde





Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, alınan kararın bu alanda bir ilk olduğunu belirterek, “Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar. Yani otelin pis koku ile rahatsız etmesinden dolayı yapılan ilk şikayet ve bu, bundan sonra yapılacak şikayetler için de emsal bir karardır. Bu karar bütün hakem heyetleri için de geçerlidir. Tatili nerede yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, bulunduğunuz il ya da ilçedeki hakem heyetine gittiğinizde hakkınızı alabilirsiniz.” dedi.



