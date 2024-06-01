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Tekirdağ'da feci kaza: Oğlunun kullandığı aracı sollamaya çalıştı

07:15 - 1/06/2024 Cumartesi
IHA
<p>Kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi.</p>
Kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

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Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil, önünde seyreden Burak Koç'un kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili solladı.

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Erdem Koç'un kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sercan Arıcan idaresindeki otomobil ve Burak Koç'un kullandığı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

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Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kazada yaralanan Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Oğlunun kullandığı otomobili sollarken kazaya karışmış

Kazada ölen sürücü Erdem Koç'un, oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobili solamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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#Tekirdağ
#Trafik Kazası
#Karatepe Cezaevi
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