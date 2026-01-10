Tepeden bakıldığında gözü andırıyor: Her mevsim ayrı bir manzara

"Yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var"





Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, "Şu anda arkamızdaki gölün adı Ağ Göl. Vatandaşlarımızın da nazar boncuğu olarak bildiği bir göl. Bu gölün yaklaşık 16 metreye yakın bir derinliği var. Genellikle yağmur suları ile dolan bir göl. Gölümüzün yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var. İçinde balık türleri de var. Ördekler, turnalar, göçmen kuşlarımızın burada konakladığını da görebiliyoruz. Her mevsimi ayrı güzel. Bütün vatandaşlarımız da gelip görsün bu güzelliğe şahit olsunlar. Yurdumuzun çeşitli güzellikleri var, bu da onlardan biri. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.