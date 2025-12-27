Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat denetimi

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücret artışının fahiş fiyatlara neden olarak tüketiciyi mağdur etmemesi ve yılbaşı öncesi haksız fiyat artışı sağlanmaması amacıyla, 6 ilçede 17 ekiple denetim yaptı. Market ve AVM’lerde gerçekleştirilen denetimlerde, temel gıda, meyve sebze başta olmak üzere; kuruyemiş ve et ürünleri ile hediyelik eşyalarda da ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.