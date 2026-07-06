Trafikte bildiğiniz her şey değişecek: Türkiye'de yeni dönem başlıyor

'Fiber optik ağda hedef 20 bin kilometrenin üzerinde'





Akıllı ulaşım sistemleri altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, "Toplam 20 bin 141 kilometrelik fiber optik ağı kara yollarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 7 bin 931 kilometrelik kesimi tamamladık. Yaklaşık 12 bin 210 kilometrelik kesimde ise hem yapım hem de proje çalışmalarımız sürüyor" dedi.Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma altyapısını dijitalleşme ve akıllı ulaşım teknolojileriyle güçlendirmeye devam edeceklerini ekledi.