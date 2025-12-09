Yeni Şafak Gazetesi'nin 09 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Faiz yarışı yatırıma fren
Mevduat faizlerinin hâlâ %40-45 arasında seyretmesi, yatırımlara büyük engel teşkil ediyor. Kasım ayında en yüksek getiriyi mevduat faizinin sağlaması, yatırımcının birikimlerini bankada tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Bankaların yüksek faizle mevduat toplama yarışı, geleceğin üretim ve refah seviyesini ipotek altına alıyor.
TSK'nın dört stratejisi
Küresel savaş riskleri artarken ordular yeniden yapılanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımın sağladığı avantajlarla yol haritasını 4 temel strateji üzerine kurdu: Hava savunma sistemleri, insansız sistemler, füze teknolojileri ve yapay zeka sistemleri…
Düellodan galip çıkmadı
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadelede gol düellosu yaşandı. Gazintep, Bayo ile iki kez öne geçerken; Beşiktaş, Bilal Toure ve Abraham'ın golleriyle bir puanı kurtardı.