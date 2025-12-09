TSK'nın dört stratejisi

Düellodan galip çıkmadı

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadelede gol düellosu yaşandı. Gazintep, Bayo ile iki kez öne geçerken; Beşiktaş, Bilal Toure ve Abraham'ın golleriyle bir puanı kurtardı.