Başarıyla tamamlanan Anadolu Kartalı Tatbikatları, Türk Hava Kuvvetlerinin tüm personeliyle harbe her daim hazır, silah kapasite, teknik, usul ve taktiklerinin sürekli geliştirilerek takip edildiği, personelin savaşma azmi ve kararlılığını gösteren, dünyada sayılı ülkelerin icra ettiği ve Türk Hava Kuvvetlerinin bölgesinde etkin bir güç olduğunu kanıtlayan önemli bir tatbikat olarak öne çıktı.