Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Türk Yıldızları Tekirdağ semalarında prova uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Tekirdağ semalarında prova uçuşu yaptı

15:4630/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.

#Türk Yıldızları
#Tekirdağ
#Çorlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ YASASI SON DAKİKA GELİŞMELER: ÖTV indirimi hurda teşviki yasası Meclis'ten geçti mi? 25 Yaş Üstü Araç Sıralı Liste Detaylandı