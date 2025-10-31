Türkiye'deki en büyük bahçe olacak: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılıyor





BUGÜNE KADAR 313 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI





Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesinin yapıldığı bildirildi.





45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürdüğü belirtilen açıklamada, sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesinin tamamlandığı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımının ise devam ettiği bilgisi verildi.







