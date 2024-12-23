Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutuyor: Bu yıl 28 bin kişiyi ağırladı

Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutuyor: Bu yıl 28 bin kişiyi ağırladı

15:2723/12/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
<p>Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutuyor.</p>
Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutuyor.

Samsun'da bulunan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, 2024 yılında 28 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin 150 yıllık tıp tarihi, Cerrahi El Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede sedyeler, eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletler gibi birçok tıbbı malzeme yer alıyor.

Müze hem öğrencilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, 2024 yılında müzeyi 28 bin kişinin gezdiğini açıkladı.

Müzede genellikle 18. ve 19. yüzyıla ait ürünler sergileniyor.

Müze, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek açıldı.

#Samsun
#Tıp
#Müze
#tarih

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB ASKERLİK SEVK YERLERİ: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2025?