Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutuyor: Bu yıl 28 bin kişiyi ağırladı

Samsun'da bulunan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, 2024 yılında 28 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Türkiye'nin 150 yıllık tıp tarihi, Cerrahi El Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.
Müzede sedyeler, eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletler gibi birçok tıbbı malzeme yer alıyor.
Müze hem öğrencilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, 2024 yılında müzeyi 28 bin kişinin gezdiğini açıkladı.
Müzede genellikle 18. ve 19. yüzyıla ait ürünler sergileniyor.
Müze, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek açıldı.