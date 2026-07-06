Ukrayna'da Ankara umudu

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Küresel havacılık üssü Türkiye
Türkiye, küresel ticaretin ve ulaştırma koridorlarının yeniden şekillendiği bir dönemde, havacılık altyapısına yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. IATA Başekonomisti Marie Owens Thomsen; stratejik konumu, modern altyapısı ve güçlü hava yolu ağı sayesinde Türkiye'nin bölgesel aktarma üssünden küresel bir havacılık merkezine dönüştüğünü söyledi.
İstanbul süreci Ankara'da canlanacak
Dört yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir diplomatik sayfa açılabilir. Trump'ın Moskova ve Kiev ile kurduğu temaslar ile Ankara'daki NATO Zirvesi, İstanbul'da yarım kalan barış sürecinin Türkiye öncülüğünde yeniden başlaması için en güçlü fırsat olarak görülüyor.
Fenerbahçe atağa kalktı
Fenerbahçe’de Romelu Lukaku ve Brahim Diaz gündemi sıcaklığını koruyor. Listedeki diğer isimlerle de görüşmeler sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda her bölgenin alternatifli hale getirilmesini istiyor