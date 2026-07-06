Ukrayna'da Ankara umudu

İstanbul süreci Ankara'da canlanacak

Dört yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir diplomatik sayfa açılabilir. Trump'ın Moskova ve Kiev ile kurduğu temaslar ile Ankara'daki NATO Zirvesi, İstanbul'da yarım kalan barış sürecinin Türkiye öncülüğünde yeniden başlaması için en güçlü fırsat olarak görülüyor.